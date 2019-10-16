Barış Pınarı Harekatı anket sonuçları dikkat çekti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik Suriye Milli Ordusu'yla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan anketten ilginç sonuçlar çıktı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, kamuoyunun operasyona bakışı yapılan anket ile ortaya çıktı.
Harekata destek ankete göre yüzde 76: Areda Survey'in anketinden, harekata yüzde 76 oranında destek çıktı. Halkın yüzde 77,2'si harekatın başarılı olacağını söylerken, yarısı geç bile kalındığını söylüyor.
Savaş değil terörle mücadele: Yeni Şafak gazetesinden Ayşemine Alioğlu'nun haberine göre, ankete 2 bin 160 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 73,3'ü harekatı 'savaş' değil 'terörle mücadele' olarak tanımlıyor.
Operasyonla iç güvenliğin sağlanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 74,5 olurken, katılımcıların yüzde 67,9'u hedefin PKK, yüzde 20,3'ü ABD olduğunu ifade ediyor.