Barış Pınarı Harekatı anket sonuçları dikkat çekti

Savaş değil terörle mücadele: Yeni Şafak gazetesinden Ayşemine Alioğlu'nun haberine göre, ankete 2 bin 160 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 73,3'ü harekatı 'savaş' değil 'terörle mücadele' olarak tanımlıyor.