Barış Pınarı gazisi yaralandığı anı anlattı! Teröristler çok korktular

"Arkadan keskin nişancı vurdu"

Suriye'deki operasyon sırasında yaşadıklarını anlatan gazi Koyuncu, "Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldı ama aldılar. Benim intikamımı aldılar. O gün Allah razı olsun tabur komutanımızdan, komutanlarımızdan, arkadaşlarımızdan. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı yerle bir ettiler. O yönden içim çok rahat. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular kaçıyorlar, başaramayacaklar. Hiç bir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten bu Türk askerindeki cesaret hiç bir adamda dünya çapında yoktur. Bize teslim olan veya yakaladığımız terörist sayısı çoktu" diye konuştu.