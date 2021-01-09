Barış Özbek kimdir nereli kaç yaşında Survivor Barıs Özbek eşi kimdir?

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu 9 Ocak cumartesi günü başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de eski futbolcu Barış Özbek oldu.