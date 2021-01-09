Barış Özbek kimdir nereli kaç yaşında Survivor Barıs Özbek eşi kimdir?
Survivor 2021 bu akşam günü ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de eski futbolcu Barış Özbek oldu. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Barış Özbek Türk asıllı Alman futbolcu. 35 yaşındaki Barış Özbek Almanya doğumlu. Barış Özbek, sunucu Minecan Beyazadam ile evli.
TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu 9 Ocak cumartesi günü başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de eski futbolcu Barış Özbek oldu.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Barış Özbek Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları da giymişti. Almanya doğumlu olan Barış Özbek, 35 yaşında. Sunucu Minecan Beyazadam ile evli olan Barış Özbek geçtiğimiz sezon futbol hayatını noktaladı..
Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük formaları giyen Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı resmen açıklandı.
Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampoiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.