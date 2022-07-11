Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları olay çıkardı! Sosyal medya çalkalandı!
Survivor All Star'da sıkça adından söz ettiren Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle de çok kez gündeme geldi. Geçtiğimiz gün ise sosyal medyada yayınladığı bir reklam gönderisinde tırnakları dikkat çekti. Yağcı'nın tırnaklarındaki kirler görenleri şoka uğrattı.
Son zamanlarda magazin gündeminde sıkça yer alan Barış Murat Yağcı, katıldığı Survivor sezonlarıyla da büyük bir ktleye sahip oldu. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkinin olaylı bir şekilde ayrılık bulmasıyla tepki toplayan Yağcı, çok konuşulan isimler arasındaydı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı ürün tanıtımında tırnaklarının kirli ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken Barış Murat Yağcı, takipçilerinin tepkisini çekti. İşte o görüntü...
Survivor 2022 All Star yarışmasının bu yıl en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Barış Murat Yağcı, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Tırnakları büyük tepki çekti
Binlerce takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken son paylaşımıyla olay oldu.
Barış Murat Yağcı'nın saç bakım ürünü tanıttığı videoda kirli ve bakımsız tırnakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.