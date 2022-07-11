Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları olay çıkardı! Sosyal medya çalkalandı!

Son zamanlarda magazin gündeminde sıkça yer alan Barış Murat Yağcı, katıldığı Survivor sezonlarıyla da büyük bir ktleye sahip oldu. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkinin olaylı bir şekilde ayrılık bulmasıyla tepki toplayan Yağcı, çok konuşulan isimler arasındaydı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı ürün tanıtımında tırnaklarının kirli ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken Barış Murat Yağcı, takipçilerinin tepkisini çekti. İşte o görüntü...