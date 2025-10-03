Barış Murat Yağcı'nın acısı taze! Son hali yürek burktu...
Hayatımıza Survivor yarışmasıyla giren ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı geçen günlerde annesi Arzu Ernak'ı kaybetmişti. Anne acısıyla sarsılan ünlü isimin son paylaşımı adeta yürek parçaladı.
Barış Murat Yağcı, uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Arzu Ernak'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
"Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı.
BİRCE AKALAYIN DA HALASI
Oyuncu Birce Akalay'ın da halası olan Ernak, Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi. Yağcı'dan ise annesinin kabri başında duygulandıran bir paylaşım geldi.
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. Ardından 2022'de Survivor 2022: All Star ve Survivor 2025 yarışmalarında mücadele etmiştir.