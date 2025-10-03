Barış Murat Yağcı'nın acısı taze! Son hali yürek burktu...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. Ardından 2022'de Survivor 2022: All Star ve Survivor 2025 yarışmalarında mücadele etmiştir.