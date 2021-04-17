Barış Murat Yağcı'dan seksi modele bomba yorumlar Nisa Bölükbaşı çıldıracak
Nisa Bölükbaşı'yla aşk yaşayan Barış Murat Yağcı'nın ünlü model Jen Selter'e yorumları olay yarattı. Barış Murat, beğeni de yağdırmış.
Geçtiğimiz yıl Survivor'da tanışıp Türkiye'ye dönünce sevgili olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, son zamanlarda evlilik haberleriyle gündemdeydi. Fakat mutluluklarına gölge düşürecek olaylar yaşanacak gibi duruyor...
Her zaman çok kıskanç olduğunu dile getiren Nisa bu kez kriz geçirebilir. Çünkü Barış Murat Yağcı, 27 yaşındaki fitness modeli Jen Selter'ı bir zamanlar yakın markaja almış. Birçok fotoğrafına beğeni yağdıran Barış Murat, bazılarına bomba yorumlar bırakmış.
Yağcı, 2018 yılında dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter'ın paylaştığı neredeyse her fotoğrafı beğenip, yorum atmış. Yağcı'nın ünlü fitness modeline sık sık öpücük emojisi atması da dikkat çekti.
Barış Murat Yağcı, fitness modelini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Yağcı, Jen Selter'in iki gün önce paylaştığı fotoğrafı da beğenmiş.