Her zaman çok kıskanç olduğunu dile getiren Nisa bu kez kriz geçirebilir. Çünkü Barış Murat Yağcı, 27 yaşındaki fitness modeli Jen Selter'ı bir zamanlar yakın markaja almış. Birçok fotoğrafına beğeni yağdıran Barış Murat, bazılarına bomba yorumlar bırakmış.