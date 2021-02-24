Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı'yla evlilik tarihlerini duyurdu krizi yalanladı
Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi eden Barış Murat Yağcı, nikah için tarihi verdi. Aralarında kriz çıktığı iddialarını da yalanladı.
Nisa Bölükbaşı ile birliktelik Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda kuaförüne giderken objektiflere takıldı. Yağcı, bazı kişilerin Nisa Bölükbaşı ayrılmalarını beklediğini belirterek, "Bu öyle kolay olmaz. Bizim ayrılmamızı rüyalarında bile zor görürler" dedi.
Eski sevgilisinin dövmesini sildireceği haberleri hatırlatılan 30 yaşındaki oyuncu, bu konuda sevgilisi Nisa ile aralarında kriz çıkmadığını söyledi.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Survivor Barış, "Benim dövmecim Dominik'te, onun dönmesini bekliyorum. Kriz çıkmadı ama Nisa duygusal olarak kendisini ikinci planda hissetti. Yeni haberi oldu ve bu haberi fanlardan dolayı öğrendi" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, şunları söyledi:
"Dövme benim için kolay bir şey. Nisa mutlu olacaksa sildiririm, bende fazla bir anısı yok. İçten içe kıskandı.''