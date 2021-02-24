Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı'yla evlilik tarihlerini duyurdu krizi yalanladı

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Survivor Barış, "Benim dövmecim Dominik'te, onun dönmesini bekliyorum. Kriz çıkmadı ama Nisa duygusal olarak kendisini ikinci planda hissetti. Yeni haberi oldu ve bu haberi fanlardan dolayı öğrendi" ifadelerini kullandı.