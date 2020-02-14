Barış Murat Yağcı kimdir yaşı kaç Survivor 2020 kadrosunda

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de oyuncu ve model Barış Murat Yağcı oldu. 29 yaşında olan başarılı isim daha şimdiden Survivor'un en iddialı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki bir dönem basketbol da oynayan Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç cm?