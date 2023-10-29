Barış Manço'nun Cumhuryetin 100. yılı için vasiyeti olay oldu! İşte Barış Manço'nun o vasiyeti
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Merhum sanatçı Barış Manço'nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile ilgili vasiyeti gündem oldu. Manço'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı için söyledikleri sevenlerini duygulandırdı.
Tüm Türkiye’de bugün Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu yaşanıyor. Unutulmaz sanatçılardan biri olan Barış Manço’nun 50 yıl önce bugün için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce yorum aldı.
Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili sözler söyledi. 1995 yılında gerçekleşen konserde Manço şu sözleri dile getirdi:
"Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum"
Sosyal medya kullanıcılarından: "Keşke sen de bugünü görebilseydin", "Ailesi bu vasiyeti yerine getirmeli", "Ne güzel konuşmuş" gibi yorumlar geldi. Barış Manço'nun Kayaların Oğlu şarkısının sözleri şu şekildedir;