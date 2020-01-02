Barış Manço doğumunun 77. yılında saygıyla anılıyor Bilmeniz gereken her şey
Sözleri ve şarkılarıyla Türkiye'nin efsanesi olan Barış Manço 77. doğum gününde anılıyor. İşte usta sanatçı hakkında bilmeniz gereken bilgiler.
Yalnızca yaptığı şarkılarla değil, örnek davranışlarıyla da toplumun her kesiminin kalbini kazanan ünlü sanatçı Barış Manço, 2 Ocak 1943'te dünyaya geldi.
112
Doğduğunda, II. dünya savaşı dünyayı kasıp kavuruyor, savaşın izlerine hayatın her alanında rastlanıyordu.
212
Annesi Rikkat Uyanık ve babası Hakkı Manço, ilk çocuklarına 'Savaş' adı vermiş olsa da, savaşın içine doğan ikinci çocuklarına, barış getirmesi umuduyla 'Barış' ismini verdiler.
312
I. Dünya savaşı yüzünden Konya'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğu olan Manço, 3 yaşındayken anne ve babasının ayrılığına tanık oldu.
412