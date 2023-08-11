Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı ilk defa deniz keyfi yaparken görüntülendi!
3 yıl önce dünyaevine giren Gupse Özay ve Barış Arduç'un geçtiğimiz yıl doğan kızları Jan Asya ilk defa ailecek gittikleri tatilde deniz keyfi yaparken görüntülendi.
2018 yılında Deliha filminin setinde tanışan ünlü oyuncular Barış Arduç ve Gupse Özay yaşadıkları aşkı 2020 yılında nikah masasına taşımıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift geçtiğimiz yıl eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almış ve ilk kez anne baba olma duygusunu tatmıştı.
Geçtiğimiz günlerde kızlarının kime benzediği sorularına "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey." cevabını veren Barış Arduç eşine olan sevgisini bir kez daha dile getirmişti. Özel hayatlarını gizli yaşayan çiftin kızları oldukça merak ediliyordu. Çiftin kızları Jan Asya ilk kez görüntülendi. İşte oyuncu çiftin kızı Jan Asya...