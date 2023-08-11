Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı ilk defa deniz keyfi yaparken görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde kızlarının kime benzediği sorularına "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey." cevabını veren Barış Arduç eşine olan sevgisini bir kez daha dile getirmişti. Özel hayatlarını gizli yaşayan çiftin kızları oldukça merak ediliyordu. Çiftin kızları Jan Asya ilk kez görüntülendi. İşte oyuncu çiftin kızı Jan Asya...