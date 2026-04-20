Barış Arduç ilk kez paylaştı! Madalya sonrası kardeşli kare...
Uluslararası arenada altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Barış Arduç, şampiyonluk sevincini ailesiyle paylaştı. Ünlü oyuncunun kardeşiyle verdiği poz sosyal medyada gündem olurken, hayranlar benzerlikleri konuştu.
Barış Arduç, geçtiğimiz haftalarda elde ettiği şampiyonlukla gündeme gelmişti; bu kez ise aile paylaşımıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun kardeşiyle verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle kardeşler arasındaki benzerlik, hayranlarının gözünden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Barış Arduç'un spor yaptığı ve sporla arasının iyi olduğu biliniyor. Ancak Barış Arduç bu kez hayranlarını uluslararası arenada aldığı başarıyla oldukça şaşırttı.
TURNUVAYA DAMGA VURMUŞTU
Ünlü oyuncu Arduç, İtalya'nın Milan kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katılmıştı. Ünlü oyuncu, turnuvada önemli bir başarıya imza atmıştı. Başarılı oyuncu, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde yarışmıştı. Arduç, altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurmuştu.