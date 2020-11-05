Barış Arduç, Gupse Özay ile evlilikleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

"Evlilik bizim için sembolik bir şey"

Eşi Gupse Özay'ın evde olduğunu söyleyen Arduç, "Yazarak, çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.