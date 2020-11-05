Barış Arduç, Gupse Özay ile evlilikleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
Kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren Barış Arduç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Arduç, ""Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu" dedi.
Kiralık Aşk, Kuzgun, Çukur gibi fenomen dizilerde rol alan oyuncu Barış Arduç, Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu Gupse Özay ile evlenen Arduç, bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup keyifli geçen gece sonrası çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
"Evlilik bizim için sembolik bir şey"
Eşi Gupse Özay'ın evde olduğunu söyleyen Arduç, "Yazarak, çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.
'Kod Adı: Kulüp' adlı diziyle dijital platformda Gökçe Bahadır ve Salih Bademci ile yer alacak olan oyuncu, dizi setinin önümüzdeki yıl ocak ayında başlayacağını ifade etti.