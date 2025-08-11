BIST 11.038
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım

Dünya devi Milan, Galatasaray'da başarılı bir performans gösteren ve birçok takımı peşine takan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım - Resim: 1

Noah Okafor ve Chukwueze'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte bu bölgeye transfer isteyen Milan, listenin ilk başına milli oyuncuyu yazdı.

Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım - Resim: 2

Süper Lig devi Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen ve Avrupa'dan birçok dev takımı peşine takan Barış Alper Yılmaz'a bir dünya devi daha talip oldu.

Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım - Resim: 3

MILAN BARIŞ'I İSTİYOR

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu bulunduran ve gelecek sezon ligde şampiyon olmak isteyen Milan, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım - Resim: 4

İtalyan devinin Noah Okafor ve Chukwueze'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte bu bölgeye transfer istediği ve listenin ilk başına milli oyuncuyu yazdığı belirtildi. Milan'dan Galatasaray'a kısa süre içerisinde 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapılmasının beklendiği ifade edildi.

