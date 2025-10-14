BIST 10.306
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Menajeri yine taraftarı kızdırdı

Galatasaray, milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Yapılan anlaşma sonrası Barış'ın menajerinden Galatasaraylı taraftarları kızdıracak bir yorum geldi.

Galatasaray, yaz transfer döneminin sonlarında Suudi Arabistan'ın NEOM kulübünden gelen astronomik teklifi geri çevirerek Barış Alper Yılmaz'ı Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek takımda tutma kararı almıştı.

Sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyla bir süredir yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde ise mutlu sona ulaştı.

Barış ile Galatasaray arasında yapılacak yeni kontratta anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

BARIŞ ALPER EN YÜKSEK MAAŞLI YERLİ FUTBOLCULARDAN OLACAK

Milli yıldızın maaşında yapılan düzeltme sonrası tüm bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon Euro tutarında bir kazanç elde edeceği belirtiliyor.

Bu anlaşmayla birlikte Barış Alper, Galatasaray kadrosunun en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri olacak.

