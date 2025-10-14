Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Menajeri yine taraftarı kızdırdı

BARIŞ ALPER EN YÜKSEK MAAŞLI YERLİ FUTBOLCULARDAN OLACAK

Milli yıldızın maaşında yapılan düzeltme sonrası tüm bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon Euro tutarında bir kazanç elde edeceği belirtiliyor.

Bu anlaşmayla birlikte Barış Alper, Galatasaray kadrosunun en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri olacak.