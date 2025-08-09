Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu arasında neler oluyor? Dostluk sona mı erdi?

KEREM'E GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK deplasmanında 2 gol attı ve bir asist yaparak sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Attığı gol sonrası eski Galatasaray oyuncusu Harry Kewell'ın 'büyücü' gol sevincini yapan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yaptığı iddia edildi.