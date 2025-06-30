Barış Alper Yılmaz genç kadın ile otelden çıkarken kameraya yakalanınca bakın ne yaptı
Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz Bebek'teki bir otelden bir kadın ile birlikte ayrılırken kameralara yakalandı. O anlarda bakın neler yaşandı...
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz gecelerde ortaya çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan futbolcu bu sefer kameralara yakalandı.
Barış Alper Yılmaz, önceki akşam menajeriyle bir oteldeydi. İlerleyen saatlerde yıldız futbolcuya sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arkadaşı da eşlik etti.
Saat 01.00’da sarışın bir güzelle mekandan ayrılan futbolcu, görevlilerin, “Gazeteciler var” uyarısıyla hemen arkadaşından ayrıldı.
Barış Alper Yılmaz kadını tek başına bırakıp gitti
Posta'nın haberine göre; yaklaşık 25 milyon lira değerindeki lüks aracına binen futbolcu, arkadaşını mekânın ilerisine gönderdi. Ancak futbolcu Barış Alper Yılmaz dönmedi ve sevgilisini tek başına bırakıp gitti.