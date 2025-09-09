Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan özür diledi
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son günlerde hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Suudi Arabistan takımı NEOM'dan gelen astronomik teklif sonrası Galatasaray'dan ayrılmak isteyen ve bir süre takımla idmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.
Galatasaray'ın oynadığı Kayserispor ve Rizespor maçlarının kadrosuna alınmayan milli futbolcu, son haftalarda yaşanan transfer süreciyle ilgili açıklama yayınladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftardan ve camiadan özür diledi.
"GÜNDEMİ MEŞGUL ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"
Barış Alper'in açıklaması şu şekilde:
Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.