Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Sen Çal Kapımı yıldızı onu canlandıracak: Film için kampa girdi
Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatacak filmde merhum sanatçıya hayat verecek isim belli oldu
Müslüm filmiyle başlayan ünlü sanatçıların hayatını biyografi film yapma furyası Dilberay ve Bergen filmleriyle bu yıl hız kaybetmeden devam etmişti. Bergen filminin yakaladığı büyük gişe başarısı yapımcıları harekete geçirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatının film olacağı açıklanmıştı.
Yüksek gişe başarıları nedeniyle biyografiye filmlerine yönelen yapımcılar Barış Akarsu'nun da hayatını film yapma kararı aldı.
28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı genç şarkıcı Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafedeki Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Beş günlük yoğun bakımın ardından Akarsu hayatını kaybetti.