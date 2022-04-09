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Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Sen Çal Kapımı yıldızı onu canlandıracak: Film için kampa girdi

Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Sen Çal Kapımı yıldızı onu canlandıracak: Film için kampa girdi

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatını anlatacak filmde merhum sanatçıya hayat verecek isim belli oldu

Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Sen Çal Kapımı yıldızı onu canlandıracak: Film için kampa girdi

Müslüm filmiyle başlayan ünlü sanatçıların hayatını biyografi film yapma furyası Dilberay ve Bergen filmleriyle bu yıl hız kaybetmeden devam etmişti. Bergen filminin yakaladığı büyük gişe başarısı yapımcıları harekete geçirmişti.

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Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Sen Çal Kapımı yıldızı onu canlandıracak: Film için kampa girdi

Geçtiğimiz günlerde Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatının film olacağı açıklanmıştı.

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Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Sen Çal Kapımı yıldızı onu canlandıracak: Film için kampa girdi

Yüksek gişe başarıları nedeniyle biyografiye filmlerine yönelen yapımcılar Barış Akarsu'nun da hayatını film yapma kararı aldı.

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Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Sen Çal Kapımı yıldızı onu canlandıracak: Film için kampa girdi

 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı genç şarkıcı Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafedeki Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Beş günlük yoğun bakımın ardından Akarsu hayatını kaybetti.

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