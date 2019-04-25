Barış Akarsu'nun annesinden açıklamalar: '' Benim oğlum yapmaz...''

''12 yıl içinde yine yaşamıma devam ediyorum. Oğlum da zaten bunu isterdi benden. Barış'ı sevenlerle ayaktayım. Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kadar kısa zamanda insanların yüreğine girdi, ve insanlar onu içlerine aldı.