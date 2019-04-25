Barış Akarsu'nun annesinden açıklamalar: '' Benim oğlum yapmaz...''
Barış Akarsu'nun annesi katıldığı bir canlı yayın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Doğum günü olan 29 Haziran’da Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu, 4 Temmuz 2007 yılında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi yayınlanan bir canlı yayın programına katılarak açıklamalarda bulundu. İşte hatice Akarsu'nun o açıklamaları:
''12 yıl içinde yine yaşamıma devam ediyorum. Oğlum da zaten bunu isterdi benden. Barış'ı sevenlerle ayaktayım. Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kadar kısa zamanda insanların yüreğine girdi, ve insanlar onu içlerine aldı.
10 senelik acımdan sonra, bir de yüreğimi yıktılar. Oğlumun eşyalarını çaldılar. Gözüm gibi baktığım eşyalarını çaldılar. Bu nasıl bir vicdan. Ama çok şükür eşyalarının bir kısmı geldi. Yüzüğü dışında...
Kaza anı ben kız arkadaşıyla arabada kavga ettiklerini sanmıyorum. Benim oğlum onu yapmaz. O gün Barış'ın doğum günüydü. 29 Haziran'dı...