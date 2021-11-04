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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun bir süre önce yoğum bakıma alınan annesi Hatice Akarsu yaşamını yitirdi.

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda Trafik kazası geçiren Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hastanede yaşamını yitirmişti.

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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Henüz 28 yaşında hayatını kaybedip, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcının annesi Hatice Akarsu'dan bugün üzücü bir Haber geldi.

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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Pankreas Kanseri teşhisi konulan ve teşhisten dört ay sonra ameliyat olan Hatice Akarsu, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı.

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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Ameliyat sırasında kanser kitlesine ulaşılamadı ve Hatice Akarsu çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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