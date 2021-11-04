Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun bir süre önce yoğum bakıma alınan annesi Hatice Akarsu yaşamını yitirdi.
29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda Trafik kazası geçiren Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hastanede yaşamını yitirmişti.
Henüz 28 yaşında hayatını kaybedip, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcının annesi Hatice Akarsu'dan bugün üzücü bir Haber geldi.
Pankreas Kanseri teşhisi konulan ve teşhisten dört ay sonra ameliyat olan Hatice Akarsu, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı.
Ameliyat sırasında kanser kitlesine ulaşılamadı ve Hatice Akarsu çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.