Barış Akarsu hakkında söyledikleri başını yaktı! Bakın Aslı Bekiroğlu'nun yerine filme kim geldi
Merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı "Barış Akarsu Merhaba" filmde, Akarsu'nun sevgilisi Zeynep rolü, Aslı Bekiroğlu yerine ekranların çok izlenen dizisi Üç kız kardeş Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada'nın oldu! Yapımcılığını Fikri Harika Productions'un yaptığı film, bu hafta Amasra da çekimlerine başlanacak..
Trajik bir şekilde hayatını kaybeden unutulmaz rockçı Barış Akarsu'nun hayatı "Barış Akarsu Merhaba" adı ile film oluyor. Çekimleri Amasra'da gerçekleşecek filmde Akarsu'nun sevgilisi Zeynep rolünü Aslı Bekiroğlu yerine Almila Ada canlandıracak!
Peki ne olmuştu?
Yapımcılığını Fikri Harika Production'ın üstlendiği, Akarsu'nun hayatının anlatılacağı film için teklif önce oyuncu Aslı Bekiroğlu'na gitmişti. Basın mensuplarının Bekiroğlu'na Akarsu'nun hayatını trajik bir şekilde kaybetmesi hatırlatılınca şu cevabı vermişti..
"Ne yapayım hayatım, başı sağ olsun" demiş, rolü için ön araştırma yapmadığını göstermişti. Bunun üzerine yapım şirketi açıklama yaparak, filmin zarar görmesini istemediklerini belirterek, Bekiroğlu ile çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.
Aslı Bekiroğlu projeden çekilmişti..
Konuyla ilgili Aslı Bekiroğlu'ndan cevap gecikmemiş, yaptığı yazılı açıklamayla projeden çekildiğini duyurmuştu.