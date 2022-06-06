Barış Akarsu hakkında söyledikleri başını yaktı! Bakın Aslı Bekiroğlu'nun yerine filme kim geldi

"Ne yapayım hayatım, başı sağ olsun" demiş, rolü için ön araştırma yapmadığını göstermişti. Bunun üzerine yapım şirketi açıklama yaparak, filmin zarar görmesini istemediklerini belirterek, Bekiroğlu ile çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.