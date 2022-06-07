Barcelona'da buluşan Gülşen ve Edis'ten kutlamalı kadeh pozu!
Söylediği şarkıların yanı sıra tercih ettiği sahne kostümleriyle gündeme gelen, paylaşımlarıyla her fırsatta olay olan şarkıcı Gülşen, meslektaşı Edis ile İspanya’da buluşup, kutlama yaptı! Türk Pop Müziği'nin iki yıldızının yeni müzik çalışmaları için Barcelona'da buluştukları öğrenildi!
Söylediği şarkıların yanı sıra tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle de gündeme gelen, paylaşımlarıyla her fırsatta olay olan şarkıcı Gülşen, meslektaşı Edis ile İspanya’da buluşup, kutlama yaptı!
İkiliden kadeh pozu..
Türkiye'deki sahnelerine ara veren iki yakın arkadaş Barcelona'da buluştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Edis, Gülşen'le gelin damatların düğünlerde kadehlerle verdiği pozu verdi. İşte şarkıcı Edis'in paylaştığı o kare..
Müzik çalışması için yurt dışını tercih ettiler..
Fotoğrafa hiçbir şey yazmayan yakışıklı oyuncu sadece konum bildirdi. İki yakın arkadaşın, müzik çalışmaları için yurt dışında olduğu öğrenildi.
Nirvana şarkısının yapımı Londra'da gerçekleşmişti.
Türk pop müziğinin iki yıldızı Gülşen ve Edis “Nirvana” için daha önceden de Nirvana için bir araya gelmişti. İki yıldız 2019 yılının ocak ayında yapımı Londra'da gerçekleşen şarkıyı dinleyicilerin beğenisine sunmuştu..