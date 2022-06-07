Barcelona'da buluşan Gülşen ve Edis'ten kutlamalı kadeh pozu!

Nirvana şarkısının yapımı Londra'da gerçekleşmişti.

Türk pop müziğinin iki yıldızı Gülşen ve Edis “Nirvana” için daha önceden de Nirvana için bir araya gelmişti. İki yıldız 2019 yılının ocak ayında yapımı Londra'da gerçekleşen şarkıyı dinleyicilerin beğenisine sunmuştu..