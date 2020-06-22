Barcelona idmanında Lionel Messi ve Antoine Griezmann arasında şok kavga!
Barcelona'nın Sevilla ile berabere kalıp La Liga'da liderliği Real Madrid'e bırakmasının ardından antrenmanda gergin anlar yaşandı.
La Liga'da Barcelona, Sevilla ile berabere kalırken liderliği de rakibi Real Madrid'e bıraktı.
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İspanyol basını ise aralarının uzun süredir bozuk olduğu belirtilen Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ın antrenmanda kavga ettiğini iddia etti.
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Habere göre; ciddi şekilde tartışma yaşayan ve birbirlerinin üzerine yürüyen iki futbolcuyu teknik direktör Setien ve diğer futbolcular sakinleştirdi.
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Araya giren Setien ve futbolcular, kavganın büyümesini önlerken ikili arasında alevlenen tartışmaların ciddi boyutlara ulaştığı görüldü.
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