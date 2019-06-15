Barbie'ye benzemek için 105 ameliyat oldu! Eski hali ise inanılmaz

Bir çocuk annesi Rachel, 'mükemmel' bir yüzü ve tam bir Barbie görünüşü olana kadar operasyonları sonlandırmayacağını açıkça belirtti. "Bu benim için bir yaşam biçimi ve yaşlanmayı durdurmak için mümkün olan her şeyi yapıyorum. Bunun için de bu ameliyatlar gerekli." "50 yaşıma geldiğimde dünyada en çok estetik ameliyat yaptıran kadın olmak istiyorum.