Barbie bebeklere karşı yöresel Aşhan Bacı bebekleri!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı kimlik kartının kendisine verilmesi ile sanatın ve sanatçının teşvik edildiğini vurgulayan Bozdağ, yabancı kökenli Barbie bebeklere karşı geliştirdiği, Malatya yöresine ait giyim ve yaşayışı ifade eden 'Aşhan Bacı' oyuncak bebekleri çocuklara yaptığını belirtti.