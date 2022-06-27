Barbie bebeklere karşı yöresel Aşhan Bacı bebekleri!
Malatya'da 25 yıllık folklorik bebek yapan Cevdet Bozdağ barbie bebeklere karşı geliştirdiği Aşhan Bacı bebeklerinin patentini almıştı. Usta öğreticiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı kimliği verildi. Ustalık sürecini anlatan Cevdet Bozdağ amacının unutulmaya yüz tutmuş olan folklorik giysili bez bebek yapımını daha fazla insana öğretmek olduğunu söyledi.
Malatya'da, Barbie bebeklere karşı geliştirdiği Malatya yöresel kıyafetli 'Aşhan Bacı' bebekleriyle yöreyi yansıtan Usta Öğretici Cevdet Bozdağ’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı kimlik kartı verildi.
Malatya’da ilk ve tek folklorik giysili bez bebek usta öğreticisi olduğunu belirten Cevdet Bozdağ, daha önceden de 'Aşhan Bacı' oyuncak bebekleri patenti aldığını hatırlattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı kimlik kartının kendisine verilmesi ile sanatın ve sanatçının teşvik edildiğini vurgulayan Bozdağ, yabancı kökenli Barbie bebeklere karşı geliştirdiği, Malatya yöresine ait giyim ve yaşayışı ifade eden 'Aşhan Bacı' oyuncak bebekleri çocuklara yaptığını belirtti.
Bozdağ, “Yaklaşık 25 yıldan beri folklorik giysili bez bebek yapıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yaklaşık 10 yıl bez bebek usta öğreticisi olarak görev yaptım."