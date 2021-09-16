Barbaroslar oyuncuları dizi karakterleri ve isimleri
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini anlatan dizi Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı TRT 1'de bu akşam başlıyor. Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin kutsal “sır” a ulaşması ve Akdeniz'e açılmasını konu alan dizinin oyuncu kadrosunda kim var. Barbaroslar dizi konusu ve oyuncu kadrosu.
Birbirinden iddialı yapımlata ekran sahipliği yapan TRT 1'de bu akşam yeni bir dizi başlıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra ekranlara ara veren oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı dizisi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılan dizi Barbaroslar'ın konusu ise Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin Akdeniz'e açılması. Peki Barbaroslar dizisi konusu nedir, tarihte Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı nasıldı, Barbaroslar Akdeniz Kılıcı oyuncu kadrosu kimler var?
Dizi nerede çekiliyor: Dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da devam ediyor.
Dizinin oyuncu kadrosu: Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.
Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı dizisinin konusu: Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.