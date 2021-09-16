Barbaroslar konusu dizi oyuncuları kimler? Barbaros; Akdeniz Kılıcı nerede çekiliyor?

Birbirinden iddialı yapımlata ekran sahipliği yapan TRT 1'de bu akşam yeni bir dizi başlıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra ekranlara ara veren oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı dizisi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılan dizi Barbaroslar'ın konusu ise Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin Akdeniz'e açılması. Peki Barbaroslar dizisi konusu nedir, tarihte Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı nasıldı, Barbaroslar Akdeniz Kılıcı oyuncu kadrosu kimler var?