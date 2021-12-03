Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
2 Aralık 22021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Osmanlı Devleti’nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i tehlikelerin beklediği Barbaroslar Akdenizin Kılıcı reytingde umduğunu bulamadı.
Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef'te 2 Aralık akşamı, Alanya mutfağına ait birbirinden leziz yemekler hazırlandı. Yarışmacılar gülüklü çorbası, balık mançuru, bakla pilavı, dikenli kabak taratoru ve öksüz helvası yaparak yarıştı. Sevilen program reytingde ilk 10'a giremedi.
Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçtiği Bir Zamanlar Çukurova reytingde zirveyi kaptırdı.
Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz ay Esra Erol'da Fatma'nın yaşadıkları damga vurmuştu. Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini ileri sürdüğü program reytingde zirveye yerleşemedi.