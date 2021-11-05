Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
4 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.
25, 22, 18 ve 14 yaşlarında 4 çocuğu olan Emine Balcı, Esra Erol'da programına başvurarak 2016 yılından beri eşi Celal Balcı ile boşanma sürecinde yaşadıklarından bahsetti. Sevilen program reyting yarışında hüsrana uğradı.
Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olduğu Bir Zamanlar Çukuorva zirveyi rakibine kaptırdı.
Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı. Sevilen dizi zirve yarışında umduğunu bulamadı.