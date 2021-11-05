Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı. Sevilen dizi zirve yarışında umduğunu bulamadı.