Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde Hatice Hanım, kendi rızası dışında evlilik yaptığı oğlu ve geliniyle karşı karşıya geldi. Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti. Reyting yarışında Esra Erol umduğunu bulamadı.