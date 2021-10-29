Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
28 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
İki takım oyununda da Pelin kaptanlığında kırmızı takım kazanan taraf olmuştu. Ateş'in kaptanı olduğu mavi takım ise eleme adayı çıkardı. 28 Ekim'in kazananı ise yeniden kırmızı takım oldu. Mavi takımdan dokunulmazlığı Tahsin aldı. Yarışmacılar sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küpte et ve incir tatlısı yemeklerini çıkardı. Sevilen program reytingde dibe çakıldı.
Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde Hatice Hanım, kendi rızası dışında evlilik yaptığı oğlu ve geliniyle karşı karşıya geldi. Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti. Reyting yarışında Esra Erol umduğunu bulamadı.
Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdiği Bir Zamanlar Çukurova zirveyi rakibine kaptırdı.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. Bölümde; Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğradığı Barbaroslar reytingde umduğunu bulamadı.