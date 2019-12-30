Barbaros Şansal'ın sözleri Erzincanlıları çok kızdırdı
Her fırsatta kendisi terzi yamağı olarak tanıtan Barbaros Şansal'ın ifadeleri bu kez Erzincanlıları çileden çıkardı. Twitter'da kullanmış olduğu sözler çok sayıda kullanıcının büyük tepkisine neden oldu.
Hakaret içeren söylemleri nedeniyle sık sık farklı çevrelerin tepkisine neden olan Barbaros Şansal yine rahat durmadı. Erzincanı ve Erzincanlılar'ı hedef alan çirkin söylemi twitterı karıştırdı.
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Barbaros Şansal, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ''Erzincan leş ve keş yuvası dedilerdi inanmamıştım. Kaybol hadsiz'' diyerek bir kullacıyla polemiğe girdi.
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Bu tweti gören Erzincanlılar Barbaros Şansal'ı adeta yaylım ateşine tuttu ve özür dilemesini istedi.
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Özür dilemek bir yana dursun hakaret içerikli cevaplarına devam etmeyi seçen Barbaros Şansal başka kullanıcılarla da tartıştı. İşte Barbaros Şansal'a yönelik atılan o tepki dolu paylaşımlardan bazıları.
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