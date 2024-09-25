Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi! İSKİ açıkladı
Anadolu Ajansı
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İSKİ verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,84 ölçüldü. Alibeyköy barajında doluluk oranı ise son 10 yılın en düşük oranı olan yüzde 9,73 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,84 ölçüldü.
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AA ekibi, İstanbul'a su sağlayan barajlardan Alibeyköy'ü görüntüledi.
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İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı son 10 yılın en düşük oranı olan yüzde 9,73 olarak kayıtlara geçti.
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