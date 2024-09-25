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Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi! İSKİ açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi! İSKİ açıkladı

İSKİ verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,84 ölçüldü. Alibeyköy barajında doluluk oranı ise son 10 yılın en düşük oranı olan yüzde 9,73 olarak kayıtlara geçti.

Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi! İSKİ açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi.

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Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi! İSKİ açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,84 ölçüldü. 

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Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi! İSKİ açıkladı

AA ekibi, İstanbul'a su sağlayan barajlardan Alibeyköy'ü görüntüledi. 

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Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi! İSKİ açıkladı

İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı son 10 yılın en düşük oranı olan yüzde 9,73 olarak kayıtlara geçti.

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