Barajların kuruduğu Edirne'de içme suyu, kuyulardan karşılanacak

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, kentin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda 5-6 aylık su kaldığını, açılacak kuyularla içme suyunun yüz 50'sini yer altı sularıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Gürkan, "Su yaşamsal bir şey ve bunu başka bir şeyle ikame etme şansımız yok. Edirne’nin 2 barajdan ve içme suyu kuyularından suyunu temin ediyorduk. Şu anda yaklaşık 5-6 aylık suyumuz var, Süloğlu ve Kayalı barajlarında. Burada da 12 kuyu açmıştık. Buna ek olarak 3 kuyu daha açıyoruz. Toplamda 15’e çıkacak. İçme suyu kuyularımızdan suyumuzun yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyorduk. Öyle bir imkanımız vardı. Hem mevcut kuyularda bakım ve kapasite yükseltme hem de yeni açılan 3 kuyuyla ihtiyaç olduğunda suyumuzun yüzde 50’sini karşılayabileceğiz. Ama asıl olan tabi ki diğer taraftan da sulama ve içme suyu olmak üzere müşterek amaçlı, barajlardan suyu tasarruflu kullanmak. Buradan vatandaşlarımıza da çağrı yapıyorum; lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Sadece bugün için değil son 91 yılın en kurak mevsimini yaşadığımız için değil. Su yaşam kaynağı, su hayat. O nedenle evlerde, banyolarda, tuvaletlerde, mutfaklarda, iş yerlerinde, araba yıkarken her şeyde suyu mutlak surette tasarruflu kullanıp, bizden sonraki gelecek nesilleri de düşünerek hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.