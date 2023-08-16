Durum çok kötü barajlar alarm veriyor! İstanbulluların 61 günlük suyu kaldı

İstanbul’a su sağlayan 10 barajda su seviyesi gün geçtikte düşüyor. İSKİ verilerine göre 2023 8. Ay itibariyle barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı. Geçen yıl 8. Ay itibariyle barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken bu rakam 2014 yılının 8. Ayında 154.05 milyon metre küptü. Öte yandan baraj bölgeleri yağış almadığı takdirde 91 günlük su kaldığını bunun ise yüzde 25’nin buharlaşması durumunda bu kullanımın 61’e düştüğü hesaplandı.