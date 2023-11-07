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Barajlar alarm veriyor durum çok fena! Bazılarında su kalmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Barajlar alarm veriyor durum çok fena! Bazılarında su kalmadı

Beklenen yağış gelmedi, yurtta yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklık barajları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 barajdan 3'ünde su seviyesi yüzde 3'lere düştü. İşte gelen son görüntüler...

Barajlar alarm veriyor durum çok fena! Bazılarında su kalmadı

Son yılların en büyük kuraklıklarından birini yaşayan kentte, yağışların uzun yıllar ortalamasının altında olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kentte su sağlayan barajlardan bazıları kurudu.

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Barajlar alarm veriyor durum çok fena! Bazılarında su kalmadı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü kuraklıktan etkilendi.

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Barajlar alarm veriyor durum çok fena! Bazılarında su kalmadı

Geçen yıl, gölde aynı dönemde yüzde 46,64 olan su doluluğu yüzde 3,97'ye düştü. Söz konusu oran son 11 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Barajlar alarm veriyor durum çok fena! Bazılarında su kalmadı

Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Sazlıdere oldu.

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