Barajlar alarm veriyor durum çok fena! Bazılarında su kalmadı
Beklenen yağış gelmedi, yurtta yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklık barajları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 barajdan 3'ünde su seviyesi yüzde 3'lere düştü. İşte gelen son görüntüler...
Son yılların en büyük kuraklıklarından birini yaşayan kentte, yağışların uzun yıllar ortalamasının altında olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kentte su sağlayan barajlardan bazıları kurudu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü kuraklıktan etkilendi.
Geçen yıl, gölde aynı dönemde yüzde 46,64 olan su doluluğu yüzde 3,97'ye düştü. Söz konusu oran son 11 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Sazlıdere oldu.