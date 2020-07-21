Barajla birlikte sular altında kalacak Yusufeli yeniden inşa ediliyor
TÜRKİYE'de büyüklüğüyle birinci, dünyada da üçüncü sırada yer bulacak olan Yusufeli barajında çalışmalar sürerken Yusufeli ilçesi sular altına kalacak. Yedinci kez yerleşim yeri değiştirilecek olan ilçenin taşınacağı bölgeye 2 bin 597 konutun inşa edilecekken şu ana kadar 340 konut inşa edildi, 224 konutun da kaba inşaatı tamamlandı.
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.
Türkiye'nin en yüksek barajı olacak
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.
Hastane, karakol ve okul binaları tamamlandı
150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun kaba inşaatı tamamlandı. 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında bin 174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez camii, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. 25 yataklı hastane inşaatındaki çalışmalar da sürüyor.
Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 220 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.