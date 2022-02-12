Baraj uygulaması tarih oldu! 10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi

YKS'nin geçen yıl haziranda yapılan ilk oturumu olan TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 aday, YDT'ye ise 130 bin 522 aday başvuru yapmıştı. Bu adaylardan 10 bin dolayındaki engelli aday TYT'ye, 7 bin dolayındaki aday AYT'ye, 500'ün üzerindeki engelli aday da YDT'ye girmişti.