Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Adana'da görenler telefona sarıldı: Herkese tavsiye ederim
ADANA’da yağışların azlığı nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.
Türkiye’nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana’da yağmur yağmamasından dolayı hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü’nde sular yaklaşık 500 metre çekildi.
Suların çekilmesiyle birlikte Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı
En son 2017 yılının ekim ayında ortaya çıkan yolu tekrar gören vatandaşlar, otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürüyor.
Normal zamanlarda kayık ve sandalları kullanan ziyaretçiler, güneşli havada yürüyerek adaya gidip bu anı da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.