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Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Adana'da görenler telefona sarıldı: Herkese tavsiye ederim

İhlas Haber Ajansı
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Adana'da görenler telefona sarıldı: Herkese tavsiye ederim

ADANA’da yağışların azlığı nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.

Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Adana'da görenler telefona sarıldı: Herkese tavsiye ederim

Türkiye’nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana’da yağmur yağmamasından dolayı hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü’nde sular yaklaşık 500 metre çekildi. 

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Adana'da görenler telefona sarıldı: Herkese tavsiye ederim

Suların çekilmesiyle birlikte Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Adana'da görenler telefona sarıldı: Herkese tavsiye ederim

 En son 2017 yılının ekim ayında ortaya çıkan yolu tekrar gören vatandaşlar, otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürüyor.

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Adana'da görenler telefona sarıldı: Herkese tavsiye ederim

Normal zamanlarda kayık ve sandalları kullanan ziyaretçiler, güneşli havada yürüyerek adaya gidip bu anı da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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