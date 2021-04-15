Baraj Hekimoğlu Survivor Güldür Güldür Masumlar Apartmanı'na reyting şoku! İlk sıra bakın kimin
13 Nisan 2021'in reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Survivor, Baraj, Güldür Güldür ve Hekimoğlu'nu hüsrana uğrattı.
Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar attığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Ekranların sevilen dizisi reyting yarışında ilk sırayı rakibine kaptırdı.
Güldür Güldür Show son bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı. 9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür Show reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Reytinglerde haftalardır ilk 10'a girememesinin ardından final kararı alan Hekimoğlu 45. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Final bölümüne adım adım yaklaşan dizi dün akşamki reytingleriyle yine ilk 10'a kendisine yer bulamadı.
Bahar, Alihan’la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan’ın Nehir’den ne istediğini bulmaya çalıştığı Baraj'ın dün akşamki bölümü reytinglerde beklediği sonucu alamadı. Sevilen dizi son haftalarda düşüşe geçti.