Bar Refaeli'den Türk kadınları hakkında bomba sözler

Ardından bilek üstünde biten dar paça siyah kumaş pantolon üzerine ceket ve gri pötikare desenli kaban giyen İsrailli top modelin 4’üncü ve final kıyafeti ise yine siyah oldu. Refaeli dışındaki mankenler beyaz mini elbise giyerken Refaeli sırtı açık elbisesi ve kabarık mini eteğini beline taktığı taşlı kemer ve parlak siyah yarım çizmeleriyle bütünleştirdi.