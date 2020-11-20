Banyoya giren koca, eşini küvette bastı! Kadının yaptığı itiraflar şok etti
ABD'de yaşanan olay tüm dünyada olay oldu. Banyoya giren koca, eşini küvette bastı. Olay sonrası 35 yaşındaki Amanda Katherine Steele'nin yaptığı itiraflar şok etti.
Amerika'nın Soda Springs kentinde yaşayan Amanda Katherine Steele hakkında, çok sayıda küçük yaştaki erkek çocukları ile ilişkiye girdiği için soruşturma açıldı. Amanda, küçük yaştaki erkek çocuklarıyla ilişkiye girdiğini itiraf etti.
Amanda'ya 7 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezanın 90 gününü cezaevinde geçirmesine kalan sürenin ise ertelenmesine karar verdi. Amanda 7 yıllık süre zarfında aynı suçu tekrar işlerse kalan cezasını çekmek için cezaevine yollanacak.
Amanda'nın kocası karısını bir çocukla evin küvetinde yakalayınca müdahale etmek istediğini ama Amanda'nın sinirlenerek kendisine tepki gösterdiğini, olaydan sonra Amanda ile boşandıklarını söyledi.
Kayınpederi, Amanda'nın bir grup erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiğini ihbar edince olay ortaya çıktı. Soruşturmada Amanda'nın ilişkiye girdiği çocukların tamamının 17 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı.