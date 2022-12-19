Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi

Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Yakında sürpriz var" ifadelerini kullanmıştı.