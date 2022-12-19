Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi
Ses tellerinin yırtıldığını açıklayan Aleyna Tilki arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Kısa süre önce göğüs uçlarını kapatıp poz veren ünlü şarkıcı şimdi de banyodan paylaştı.
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Yakında sürpriz var" ifadelerini kullanmıştı.
Yalnızca göğsünü ve göbek kısmını çekip yayınlayan ünlü şarkıcı bazı eleştirilerin hedefi olmuştu.
Şarkı söyleyemeyecek
Öte yandan Aleyna Tilki, "Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" ifadeleriyle ses tellerinin yırtıldığını ifade etmişti.