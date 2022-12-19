BIST 5.358
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.077,22

Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi

|
Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi

Ses tellerinin yırtıldığını açıklayan Aleyna Tilki arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Kısa süre önce göğüs uçlarını kapatıp poz veren ünlü şarkıcı şimdi de banyodan paylaştı.

Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

17
Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi

Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Yakında sürpriz var" ifadelerini kullanmıştı. 

27
Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi

Yalnızca göğsünü ve göbek kısmını çekip yayınlayan ünlü şarkıcı bazı eleştirilerin hedefi olmuştu. 

37
Banyo pozu olay yarattı! Göğüs uçlarını kapatan Aleyna Tilki şimdi de dantelli giydi

Şarkı söyleyemeyecek

Öte yandan Aleyna Tilki, "Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" ifadeleriyle ses tellerinin yırtıldığını ifade etmişti.

47