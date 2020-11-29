Banu Alkan'ın Kylie Jenner iddiası alay konusu oldu! 'Yeter artık, kapa çeneni' sözleri Twitter'ın diline düştü
Geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia eden ve "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyerek isyan eden Banu Alkan, bu kez iddia ettiği şey sosyal medyada alay konusu oldu.
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan çok ilginç bir konu ile magazin gündemine oturdu. Bir süredir ABD'li model Kylie Jenner'a kafayı takmış durumda olan Banu Alkan olay olacak bir iddiada bulundu.
Banu Alkan Instagram'da 201 milyon takipçisi olan Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini düşünüyor.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Kylie'nin kendisini kirpik uçlarına kadar taklit ettiğini savunuyor.
Banu Alkan'ın yeşil gözlerine sahip olmadığı için lens kullandığını ve kıyafet kumaşına kadar Banu Alkan'a özendiğini düşünüyor.