Banu Alkan'dan şaşırtan Hadise ve Burcu Esmersoy paylaşımı!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Banu Alkan İnstagram'da kendinden söz ettiren paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kim Kardashian'ın kardeşi KylieJenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ettiği paylaşımlarla caps'lere konu olan Banu Alkan bu kez de Hadise ve Burcu Esmersoy'u paylaştı.