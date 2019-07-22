Banu Alkan'dan Ela şarkısıyla ortalığı sallayan Reynmen hakkında olay yorum

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden YouTuber Reynmen hakkında düşüncelerini ifade eden Banu Alkan, "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim" dedi.