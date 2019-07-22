Banu Alkan'dan Ela şarkısıyla ortalığı sallayan Reynmen hakkında olay yorum
Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, YouTuber Reynmen'i öve öve bitiremezken, ''Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim" dedi.
Bir döneme damgasını vuran Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı güzel oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.
Son günlerde magazin gündemini meşgul eden YouTuber Reynmen hakkında düşüncelerini ifade eden Banu Alkan, "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim" dedi.
''Kimseye konuşmak düşmez": ''YouTuber "Reynmen'i çok başarılı buluyorum.'' diyen Banu Alkan, ''Tebrik etmek lazım kendisini bu bir büyük başarı. Kimseye konuşmak düşmez" ifadelerinde bulundu.
"Bomba gibi geliyorum'': Banu Alkan, çıkaracağı 'Parfüm' adlı albümü için, "Bomba gibi geliyorum" dedi.