Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

"Ses Banu Alkan'a ait değil"

Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi.