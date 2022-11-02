Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan aynı zamanda şarkıcılığıyla da bilinen Banu Alkan'ı üzecek bir haber geldi. Afrodit lakaplı ünlü isim Alkan’ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.
Şimdilerde kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşayan 64 yaşındaki Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi.
"Ses Banu Alkan'a ait değil"
Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi.