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Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan aynı zamanda şarkıcılığıyla da bilinen Banu Alkan'ı üzecek bir haber geldi. Afrodit lakaplı ünlü isim Alkan’ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.

Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

Şimdilerde kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşayan 64 yaşındaki Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

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Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu.

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Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi.

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Banu Alkan'a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

"Ses Banu Alkan'a ait değil"

Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi. 

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