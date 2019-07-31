Banu Alkan Reynmen ile düet mi yapacak? Afrodit'ten bomba açıklamalar

Reynmen ile düet yapabiliriz: Yakında 'Parfüm' adlı albümünün çıkacağını söyleyen Banu Alkan, “Reynmen ile düet yapabiliriz. Herkes kıskanıyor Reynmen’i özellikle de erkekler! Bence Reynmen’in tıklanmaları doğru” diyerek Reynmen ile düet yapmak istediğini açıkladı.