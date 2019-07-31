Banu Alkan Reynmen ile düet mi yapacak? Afrodit'ten bomba açıklamalar
İSTANBUL'da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Banu Alkan'ın kıyafeti ve açıklamaları olay oldu. Afrodit'in bomba açıklamalarından biri Reynmen ile düet yapabileceği oldu.
Geçtiğimiz gün İstanbul'da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Türk Sineması'nın efsane ismi Banu Alkan, açılışta giydiği kıyafet ile sosyal medyanın diline düşerken yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirdi.
Banu Alkan, açılışta ilgi odağı olan giydiği beyaz kıyafet için ''Kıyafetim Christian Dior'a benziyor, ama Osmanbey Dior'' derken sosyal medyada kıyafeti hakkında konuşulanlar Alkan'ı pek sevindirmeyecek. Bazı kullanıcılar, 'Yeni gelinlerin yatak örtüsüne benziyor', 'Nevresim giymiş', 'Çeyizimdeki yatak örtüsüne benziyor' şeklinde ağır eleştirilerde bulundu.
Reynmen ile düet yapabiliriz: Yakında 'Parfüm' adlı albümünün çıkacağını söyleyen Banu Alkan, “Reynmen ile düet yapabiliriz. Herkes kıskanıyor Reynmen’i özellikle de erkekler! Bence Reynmen’in tıklanmaları doğru” diyerek Reynmen ile düet yapmak istediğini açıkladı.
Veliahtınız kim?: Banu Alkan, "Veliahtınız kim?" sorusuna “Veliahtım yeğenim Sidelya Pekduyar” cevabını verdi.