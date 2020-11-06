Banu Alkan Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti hakaretler savurdu
Türk sinemasının Afrodit lakaplı usta sanatçısı Banu Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia eden Alkan, ünlü isme ‘taklitçi Kezban’ dedi.
Gerçek adı Liz Remka Rebronja olan Hırvatistan kökenli Banu Alkan, 70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol aldı. 'Afrodit' lakabı olan Türk sinemasının usta ismi sonraki yıllarda şarkıcılık yaptı.
16 yaşında mankenliğe başlayan ardından şarkıcılık yapan usta sanatçı Neremi, Dansa Kaldır ve Beyaz Orkide şarkılarıyla ünlendi. 62 yaşındaki Alkan, sosyal medya hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaştı.
Ünlü sanatçı paylaştığı fotoğraflarda Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Leoparlı mayokinisi ve uzun sarı saçlarını taklit ettiğini düşündüğü Kylie Jenner’a Banu Alkan sert sözler sarf etti.
"Seni taklitçi Kezban"
Ünlü sanatçı hayran sayfasının ortaya attığı Kylie Jenner iddiasını kendi sosyal medya hesabına da taşıdı. Kylie Jenner’ın bir fotoğrafını paylaşan Alkan gönderisinde, “Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” notunu ekledi.