Banu Alkan Burcu Esmersoy'a demediğini bırakmadı 'Demet Akalın'a da...'

"Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir." dedi.